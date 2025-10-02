Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

लापरवाही : लाखों खर्च कर खरीदे कचरा पात्र बने कचरा

शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगरपालिका लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लापरवाही इतनी है कि कचरा पात्र ही अब कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 02, 2025

बस्सी. शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगरपालिका लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लापरवाही इतनी है कि कचरा पात्र ही अब कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। हाल ही में नगरपालिका ने करीब 90 नए कचरा पात्र खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 6 हजार रुपए रखी गई। यानी कुल 5 लाख 40 हजार रुपए खर्च कर यह पात्र लगाए गए। लेकिन सफाई कर्मचारी इन पात्रों से कचरा उठाने की बजाय हूपरों में भरकर कचरा सीधे ढेर कर रहे हैं।

नतीजतन मुख्य बस स्टैंड सहित कई जगह ये पात्र खुद कचरे में पड़े नजर आते हैं। (कासं.) 2021 में भी खरीदे थे महंगे पात्र नगरपालिका की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 में भी करीब 100 बड़े कचरा पात्र खरीदे गए थे। बताया जाता है कि इनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 20 हजार रुपए थी। यानी करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए। कुछ महीनों तक इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रख कर इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में बिना वजह इन्हें स्टोर में पटक दिया गया। कई पात्र समय के साथ खराब हो गए और अब अनुपयोगी पड़े हैं।

सवाल यह है कि जब पहले से इतने महंगे पात्र खरीदे गए थे, तो नए पात्र खरीदने की क्या जरूरत थी? नालों में कचरे के ढेर नगरपालिका के इस दोहरे खर्च के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। शहर की गलियों और सड़कों पर जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। गंगाधाम मोड़ से लेकर मुख्य बस स्टैंड तक बने बड़े नाले की हालत यह है कि उसमें वर्षों से कचरा भरा हुआ है। नाले से उठती दुर्गंध से राहगीर परेशान रहते हैं। बरसात के दिनों में नालों की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर जारी होता है, लेकिन नाले जस के तस भरे रहते हैं।

सवालों पर चुप प्रशासन जब नगरपालिका प्रशासन से पूछा गया कि पहले खरीदे गए कचरा पात्र स्टोर में क्यों रखे हैं, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं, नए पात्रों की देखरेख क्यों नहीं की जा रही, इस पर भी अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिया।

इनका कहना है… – शहर में कचरा पात्र कचरे के ढेर में पड़े हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कहीं पड़े हुए हैं तो बताएं, वे सही स्थान पर रखवा देंगे। कचरा पात्र कुछ महीनों पहले ही खरीदे थे। पुराने वाले कचरा पात्र कब खरीदे, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। – दुर्गा शंकर मोर्य, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बस्सी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / लापरवाही : लाखों खर्च कर खरीदे कचरा पात्र बने कचरा

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

राजस्थान: 18 साल बाद इस नदी में आया पानी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल

बस्सी

वर्ष 1971 में बना बांध मानसून में भी रहा प्यासा, अतिक्रमण ने डुबो दी उम्मीदें

जमदेही बांध
बस्सी

बाजरे की बम्पर पैदावार के बाद भी कृषि मंडी में आवक कम, पल्लेदारों की रोजी-रोटी पर संकट

krishi mandi
बस्सी

Mandi News: बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद मण्डी में आवक कम, जानिए ​किस भाव पर बिक रहा

bajra rate today
बस्सी

Rajasthan Rain: दक्षिणी-पश्चिमी विछोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना, क्या बोले किसान

Rajasthan Rain alert
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.