चाकसू मण्डी में एक ही रात में चोरों ने 16 दुकानों के तोड़े ताले, लाखों की नकदी पार

चाकसू. जयपुर ग्रामीण की कृ​षि उपज मण्डी चाकसू में शुक्रवार रात को चोर एक ही रात में 16 दुकानों के ताले तोड़ कर करीब दस लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए, पुलिस शनिवार शाम तक चोरों का पता नहीं लगा पाई। मण्डी में एक ही रात में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को लेकर मण्डी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मण्डी की इस वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है, और अनि​श्चितकालीन मण्डी बंद कर दी है। इधर मण्डी में इस चोरी की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो फुटेल में सात- आठ चोर नजर आए, जो मुंह पर नकाब लगाए हुए थे। पुलिस ने चोरी के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार व्यापारियों ने बताया कि मण्डी में एक व्यापारी का मुनीम दूध के ड्रम दुकान पर रख कर गया था, जो शनिवार सुबह मण्डी में दुकान पर दूध के ड्रम लेने पहुंचा तो उसको दुकान का ताला टूटा मिला तो उसने अपने मालिक दुकानदार को फोन किया। इस पर मण्डी में देखा तो 16 दुकानों के ताले टूटे मिले। इस वारदात में एक दुकान में रखे साढ़े 4 लाख व अन्य दुकानों में से किसी में पचास हजार तो किसी में तीस हजार रुपए चोरी हो गए।

सूचना पर चाकसू विधायक रामावतार बैरवा, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , पुलिस की डीएसटी टीम आदि पहुंच गए। डॉग स्वाइड भी पहुंच गई।

अनि​श्चितकालीन मण्डी बंद…कृ​षि उपज मण्डी में एक साथ 16 दुकानों के ताले टूटने के बाद आक्रो​शित व्यापारियों ने अनि​​श्चितकाल के लिए मण्डी में कारोबार बंद कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि मण्डी प्रशासन ने कागजों में तो 5 चोकीदार लगा रखे हैं, और ड्यूटी पर तीन ही थे। मण्डी यार्ड में ​अ​धिकांश कैमरे खराब है।

9 में से 6 ब्लॉक में हुई वारदात….

मण्डी में 9 ब्लॉक है, जिनमें से चोराें ने 8 ब्लॉकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रात को चोरों ने कई घंटे तक मण्डी परिसर में रह कर इतनी दुकानों के तोड़ कर वारदात को अंजाम दिया है, जिसका वहां तैनात चौकीदारों को भनक नहीं लगी।