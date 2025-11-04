यह कैसा विद्यालय: पेड़ों के नीचे पढ़ाई, बरसात में टपकते टिनशैड में पड़ता है भीगना

कोटखावदा. जयपुर ग्रामीण के कोटखावदा ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विमलपुरा में जर्जर स्कूल भवन के जमीजोद के आदेश तो हो गए,लेकिन नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए अभी रा​शि स्वीकृति नहीं होने से विद्या​र्थियों को टिन शैड और पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ रही है।

इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही हैं। जर्जर भवन के चलते नामांकन भी पिछले साल से कम हो गया है। पिछले साल यहां पर 70 विद्यार्थी थे, अब घट कर 48 रह गया है। मंगलवार सुबह जब बरसात हुई तक बालकों को पेड़ों से उठा कर टिनशैड के नीचे बिठाया, जिससे कई बालकों की तो किताबें व कपड़े ही भीग गए।

यहां पर विद्या​र्थियों को बरसात के पूरे सीजन में कभी टिन शैड तो कभी चद्दरों के नीचे बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ी। अब भवन जर्जर हो गया तो उसको ध्वस्त कर दिया, लेकिन नया भवन तैयार नहीं होने के कारण बालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।