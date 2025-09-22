Patrika LogoSwitch to English

भारत

पाकिस्तान में आधी रात को बरसे बम, हवाई हमले में ले ली बेगुनाहों की जान

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। सोमवार तड़के रात करीब 2 बजे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तिराह घाटी के मातरे दारा गांव पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कई लड़ाकू विमानों से आठ LS-6 बम गिराए गए।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 22, 2025

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। सोमवार तड़के रात करीब 2 बजे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तिराह घाटी के मातरे दारा गांव पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कई लड़ाकू विमानों से आठ LS-6 बम गिराए गए। जिसमें कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों को निशाना बनाकर किया था लेकिन गलती से उन्होंने रिहायशी इलाके पर बमबारी करदी। इसकी वजह से 30 आम नागरिक मारे गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोग इस हमले में घायल हुए हैं। देर रात धमाकों की गूंज से पूरा गांव दहल गया, हमले के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना के बाद सामने आई तस्वीरें और वीडियो बेहद विचलित करने वाली हैं। जगह-जगह बच्चों और लोगों के शव बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव टीमें मलबे के नीचे दबे शवों की तलाश में जुटी हैं, जिससे अंदेशा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, इस हमले में चीन से मिले JF-17 थंडर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिनसे कम से कम 8 एलएस-6 प्रिसिशन ग्लाइड बम गिराए गए। ये बम सीधे आम लोगों के घरों पर गिरे, जबकि अब तक किसी भी आतंकी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले के वक्त सभी परिवार अपने घरों में सो रहे थे। बम इतने ताकतवर थे कि पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह हो गए। पशु भी मारे गए, और घरों के सिर्फ मलबे बचे हैं।

हमले के बाद स्थानिय लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया है। स्थानीय अकाखेल कबीले ने एक जिरगा बुलाया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं के शवों को दफनाया जाएगा, लेकिन पुरुषों और बच्चों के शवों को सेना के कॉर्प्स कमांडर के घर के बाहर रखकर विरोध दर्ज किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस समय खैबर चौक पर धरना शुरू हो चुका है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि “आतंकवाद के नाम पर मासूमों को मारा जा रहा है। लोगों ने पेशावर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चैतावनी दी है।

बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कई बड़े आतंकी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिद्दीन ने खैबर पख्तूनख्वा के दूरदराज़ इलाकों में नए ठिकाने बना लिए हैं। यह क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है जहां पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से छिपा जा सकता है।

Published on:

22 Sept 2025 06:50 pm

Hindi News / Bharat / Videos / पाकिस्तान में आधी रात को बरसे बम, हवाई हमले में ले ली बेगुनाहों की जान

