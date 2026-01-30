Gold Silver Price Today: चांदी में आई तगड़ी गिरावट, सोने ने भी खाई पलटी, जानिए आज के भाव

घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार को सोने के दाम में तेज गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में करीब 5,703 रुपये की गिरावट के साथ सोना करीब 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। प्रतिशत के लिहाज से सोने में तीन प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी आई है। कल के मुकाबले आज सोने पर दबाव ज्यादा दिखा, क्योंकि निवेशकों ने ऊंचे स्तरों से मुनाफावसूली की।