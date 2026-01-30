30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी में आई तगड़ी गिरावट, सोने ने भी खाई पलटी, जानिए आज के भाव

आज सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 20,000 रुपये टूटी, जबकि सोना भी 5700 रुपये से ज्यादा फिसला। ग्लोबल मार्केट की कमजोरी का असर घरेलू भावों पर दिखा।

Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 30, 2026

gold silver price crash

चांदी में भारी गिरावट ने निवेशकों को झटका दिया है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और मजबूत डॉलर के दबाव का असर आज घरेलू सर्राफा बाजार पर साफ नजर आया। बीते कुछ सत्रों से कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन आज गिरावट काफी तेज रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों और कारोबारियों में सतर्कता बढ़ गई।

सोना 5000 से ज्यादा फिसला

घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार को सोने के दाम में तेज गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में करीब 5,703 रुपये की गिरावट के साथ सोना करीब 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। प्रतिशत के लिहाज से सोने में तीन प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी आई है। कल के मुकाबले आज सोने पर दबाव ज्यादा दिखा, क्योंकि निवेशकों ने ऊंचे स्तरों से मुनाफावसूली की।

चांदी में भारी टूट, निवेशकों को झटका (Silver Price Crash)

चांदी के दामों में आज शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी करीब 3.79 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करती नजर आई। यह स्तर कल के भाव से लगभग 20,893 रुपये नीचे है। एक ही सत्र में पांच प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट ने बाजार को चौंका दिया। औद्योगिक मांग को लेकर चिंताओं और ग्लोबल संकेतों की कमजोरी ने चांदी पर अतिरिक्त दबाव डाला, जिससे बिकवाली तेज हो गई।

ग्लोबल मार्केट में सोने का रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में भी कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोना करीब 5,150 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 290 डॉलर यानी तीन प्रतिशत नीचे है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती होने से सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग कुछ कमजोर पड़ी है। इसके अलावा ग्लोबल निवेशक पहले से सतर्क नजर आ रहे हैं।

कॉमेक्स पर चांदी की चाल

कॉमेक्स पर सिल्वर में भी आज तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी का भाव करीब 109 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गया, जिसमें लगभग पांच प्रतिशत की कमजोरी देखी गई। औद्योगिक धातुओं में सुस्ती और वैश्विक आर्थिक ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता का असर चांदी पर साफ दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार की इस कमजोरी का सीधा असर घरेलू MCX कीमतों पर भी पड़ा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: चांदी में आई तगड़ी गिरावट, सोने ने भी खाई पलटी, जानिए आज के भाव
