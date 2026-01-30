8 फरवरी को अजित पवार करने वाले थे बड़ा सियासी खेल! रैली में कहा था- ‘अगर हम साथ आते हैं तो कुछ लोगों को…’

आपस में विश्वास बढ़ाने के लिए आने वाले जिला परिषद चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर भी बातचीत चल रही थी। NCP(SP) के एक नेता ने कहा कि यह माहौल का जायजा लेने और जिला परिषद के नतीजों के बाद विलय की घोषणा करने की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने यह भी बताया कि घोषणा के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी। अजित पवार ने भी सार्वजनिक रैलियों में विलय पर सवाल उठाने वालों पर हमला करते हुए संभावित मिलन का संकेत दिया था। एक रैली में उन्होंने कहा था, "अगर हम साथ आते हैं तो कुछ लोगों को इससे क्या परेशानी है?"