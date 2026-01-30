Silver Glass Water Drinking Benefits: क्या वाकई बैक्टीरिया से लड़ता है चांदी का पानी? जानें इसके एंटी-बैक्टीरियल फायदे

Silver Glass Water Drinking Benefits: आजकल सेहत को लेकर लोग फिर से पुराने देसी नुस्खों की ओर लौट रहे हैं और इसी कड़ी में चांदी के बर्तन में रखा पानी एक बार फिर चर्चा में है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की कई रिसर्च और आयुर्वेद के अनुसार, चांदी को शुद्ध और औषधीय धातु माना जाता है। लेकिन सवाल यही है क्या चांदी का पानी वाकई बैक्टीरिया से लड़ सकता है? क्या इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण केवल मान्यताएं हैं या इसके पीछे विज्ञान भी काम करता है? इस लेख में हम जानेंगे कि Silver Water के फयदे क्या हैं, चांदी का पानी शरीर में कैसे काम करता है और सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद साबित हो सकता है।