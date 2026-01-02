‘जकाती और मेरी बीवी मिलकर..’, बुरे फंसे शादाब जकाती, को-स्टार इरम के पति ने लगाए गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर ’10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ पूछकर अलग पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati) एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला किसी वीडियो कंटेंट को लेकर नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाली एक महिला और उसके पति के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है। यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला इरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पति के आरोपों के बाद महिला इरम ने भी अपना एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसने कहा कि वो शादाब जकाती के साथ मर्जी से जाती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे पति को यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मुझे मारते थे, गालियां देते थे। मैं सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही हूं।