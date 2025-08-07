‘बस चंद सैकंड और बच गई जान’, उत्तराखंड जलप्रलय का डरावना सच.. सुनकर कांप जाएगा कलेजा

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया और काफी कुछ सैलाब में बह गया. मुश्किल हालात में एनडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियां मलबे में लोगों को तलाश रही हैं. उत्तरकाशी के हर्षिल से बचाए गए 35 लोगों को भारतीय वायुसेना के चिनूक विमान से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे लाया गया। जिंदा बचे लोगों ने उस भयावह मंजर को याद किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।