‘बस चंद सैकंड और बच गई जान’, उत्तराखंड जलप्रलय का डरावना सच.. सुनकर कांप जाएगा कलेजा

जिंदा बचे लोगों ने उस भयावह मंजर को याद किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।

भारत

Darsh Sharma

Aug 07, 2025

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया और काफी कुछ सैलाब में बह गया. मुश्किल हालात में एनडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियां मलबे में लोगों को तलाश रही हैं. उत्तरकाशी के हर्षिल से बचाए गए 35 लोगों को भारतीय वायुसेना के चिनूक विमान से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे लाया गया। जिंदा बचे लोगों ने उस भयावह मंजर को याद किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।

07 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Bharat / ‘बस चंद सैकंड और बच गई जान’, उत्तराखंड जलप्रलय का डरावना सच.. सुनकर कांप जाएगा कलेजा

