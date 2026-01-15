15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

Iran Protest : ईरान के पास सिर्फ 24 घंटे ? देखें ट्रंप का फाइनल एक्शन

Iran Protest : ये 24 घंटें अमरीका-ईरान विवाद पर फाइनल माने जा रहे हैं, देखिए कैसे बन सकती है तुरंत युद्ध की स्थिती और ये कितना खतरनाक हो सकता है

Google source verification

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Jan 15, 2026

Iran Protest: ईरान में इन दिनों सरकार के खिलाफ 100 से अधिक शहरों में हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं, जगह-जगह से आगजनी और सुरक्षाकर्मियों के झड़प की खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) मंगलवार को अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, अमेरिकी ( America ) मीडिया के मुताबिक, ईरान पर सैन्य कार्रवाई जैसे विकल्पों पर गौर किया जा रहा है, इधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ये कह कर माहौल बना दिया है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं, ऐसे में ये 24 घंटें अमरीका-ईरान विवाद पर फाइनल माने जा रहे हैं, देखिए कैसे बन सकती है तुरंत युद्ध की स्थिती और ये कितना खतरनाक हो सकता है, देखें सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Bharat / Videos / Iran Protest : ईरान के पास सिर्फ 24 घंटे ? देखें ट्रंप का फाइनल एक्शन

बड़ी खबरें

View All

भारत

वेनेजुएला के तेल भंडार पर बड़े प्लान का खुलासा, बिना सेना भेजे ऐसे नियंत्रण रखेंगे ट्रंप

Venezuela oil reserves US plan
विदेश

Indian Passport 2026: इंडियन पासपोर्ट हुआ मजबूत, जानिए दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पासपोर्ट, कौन से नंबर पर है भारत

Indian Passport 2026
शिक्षा

स्किन के लिए बेस्ट टोनर? 14 दिन चावल का पानी लगाने के बाद दिखेगा फर्क

Skin Benefits of Rice Water, Rice Water for Skin, Rice Water Skin Care,
ब्यूटी टिप्स

Diplomacy: सऊदी अरब का ईरान को बड़ा साथ, क्या अब मुश्किल में पड़ जाएगा अमेरिका?

Saudi crown prince Mohammed Bin Salman
विदेश

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन, बदलनी पड़ेगी भारतीय टीम!

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.