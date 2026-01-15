Iran Protest : ईरान के पास सिर्फ 24 घंटे ? देखें ट्रंप का फाइनल एक्शन

Iran Protest: ईरान में इन दिनों सरकार के खिलाफ 100 से अधिक शहरों में हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं, जगह-जगह से आगजनी और सुरक्षाकर्मियों के झड़प की खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) मंगलवार को अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, अमेरिकी ( America ) मीडिया के मुताबिक, ईरान पर सैन्य कार्रवाई जैसे विकल्पों पर गौर किया जा रहा है, इधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ये कह कर माहौल बना दिया है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं, ऐसे में ये 24 घंटें अमरीका-ईरान विवाद पर फाइनल माने जा रहे हैं, देखिए कैसे बन सकती है तुरंत युद्ध की स्थिती और ये कितना खतरनाक हो सकता है, देखें सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट