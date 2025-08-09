9 अगस्त 2025,

ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी का ‘खेला’, अचानक पुतिन से की फोन पर बात.. जानिए मायने.?

पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत कर ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि भारत पर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी।

Darsh Sharma

Aug 09, 2025

ट्रंप टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। भारत के अमरीका के दबाव में नहीं आने के स्पष्ट संकेत से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात उस वक्त की है.. जब ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ बढ़ोतरी और कड़े प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। बताय जा रहा है कि दोनों के बीच यूक्रेन जंग, द्विपक्षीय एजेंडे और रणनीतिक साझेदारी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई… प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘मेरी आज मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर नवीनतम घटनाक्रम साझा किया, जिसे लेकर मैंने उनका धन्यवाद किया. हम अपने द्विपक्षीय एजेंडे के डेवलपमेंट की समीक्षा की. भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया गया. मैंने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में भारत आने का निमंत्रण भी दिया.. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत कर ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि भारत पर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी।

09 Aug 2025 11:06 am

Hindi News / Bharat / ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी का ‘खेला’, अचानक पुतिन से की फोन पर बात.. जानिए मायने.?

