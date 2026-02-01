संसद में ‘यार’ शब्द पर मचा बवाल! जानें कौन हैं TDP सांसद कृष्णा प्रसाद, जिन्होंने कांग्रेस नेता की ऐसे की बोलती बंद

कृष्णा प्रसाद टेनेटी बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैं कुर्सी पर था, विपक्ष के किसी सदस्य ने चेयर को 'यार' कहा, जो किसी भी सदन में आपत्तिजनक है। मैंने आपत्ति जताई, तो जवाब मिला 'यार कहने में क्या बुराई है?' इसके बाद कुछ सदस्य टेबल पर आए, कागज फाड़कर फेंकने लगे। यह सदन में अपेक्षित व्यवहार नहीं है। उन्होंने इसे कुर्सी की गरिमा को कम करने वाला बताया। घटना के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए टीडीपी सांसद ने कहा कि यह लोकसभा है, यार नहीं कह सकते।