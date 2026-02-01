कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? दिल्ली से BJP ने मणिपुर CM के लिए फाइनल किया नाम, RSS से भी कनेक्शन!

बता दें कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित रखा गया था। इस बीच नई सरकार के गठन की कवायद में भाजपा संसदीय बोर्ड ने मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया।