पीएम मोदी ने उड़ाई ट्रंप की नींद, चीन-रूस के साथ बनाया सीक्रेट प्लान

भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों से चिढ़े अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। 50 प्रतिशत टैरिफ और ट्रे़ड डील पर बातचीत से ट्रंप के इनकार के बावजूद भारत अपने रूख पर अडिग है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों को लेकर भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा और वे रूस के साथ तेल खरीद जारी रखेगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अब अपने सीक्रेट प्लान के जरिए ट्रंप की नींद उड़ा दी है। बताया जा रहा है कि अमरीका को घेरने के लिए पीएम मोदी रूस और चीन के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं.. बाकायदा, उन्होंने इस प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वे सात साल बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई चीन और भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी का ये पहला चीन दौरा होगा।