स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का देश के नाम पहला संदेश, जानिए क्या कहा

भारत को आजाद हुए 79 साल हो गए हैं. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश को आजादी मिली थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा दिया है. उन्होंने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया.. इस अवसर पर उन्होंने देश के नाम संबोधन में पहला संदेश दिया। तिरंगा फहराने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं. भारत के हर कोने से चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र हर तरफ से एक ही गूंज है, एक ही जयकारा है- हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है.. पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे जाकर मारा है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ-पूछकर मार गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने हर क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी अनुभूति आत्मनिर्भरता है।