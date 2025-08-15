युवाओं को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, आज से ही मिलेगा फायदा.. जानिए कैसे मिलेगा लाभ

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के मेगा पैकेज का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में PM मोदी ने कहा, “आज 15 अगस्त के दिन, हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना हमारे युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने का माध्यम बनेगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का युवा अब धीरे चलने के बजाय छलांग लगाना चाहता है और यह योजना उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी।