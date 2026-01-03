इंदौर में दूषित पानी से दो और मौत, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 16 हुआ, 208 अस्पताल में भर्ती

मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त से मौतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। दूषित पानी पीने से शुक्रवार को दो और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 16 तक पहुंच गया। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 208 मरीजों में से 27 आईसीयू और एक वेंटिलेटर पर जीवन व मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। सरकार ने हाईकोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में 16वीं मौत की पुष्टि की है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है।