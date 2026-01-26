रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी की भारी बेइज्जती.! भड़की कांग्रेस

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि राहुल गांधी को आगे की सीट पर क्यों नहीं बैठाया गया। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा को दर्शाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठाया गया, जो प्रोटोकॉल और परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “क्या देश में नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी तरह की शालीनता, परंपरा और प्रोटोकॉल के अनुरूप है? यह सरकार के हीनभावना से ग्रस्त होने को दर्शाता है।