क्या छिपा रही है सरकार? राहुल गांधी ने संसद में डोकलाम का मुद्दा उठाकर मचाया हड़कंप, किरेन रिजिजू ने दिया करारा जवाब

राहुल गांधी ने सदन में कहा कि किताब के अनुसार डोकलाम में चीनी सेना के चार टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और वे कैलाश रिज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया, 'चीनी टैंक भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे, लगभग 100 मीटर तक। यह पूर्व आर्मी चीफ के संस्मरण से लिया गया है, जो 100% भरोसेमंद है।' राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, क्योंकि इसमें संवेदनशील तथ्य हैं जो मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन देशभक्ति पर सवाल उठाने के जवाब में मेरे पास यह सबूत है।'