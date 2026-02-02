T20 वर्ल्डकप में इंडिया A खेलेगी 2 वॉर्म-अप मैच, यहां देखें पूरा शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स और स्क्वॉड

T20 World Cup 2026 Warm Up Match Schedule: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्म-अप मैच आज से शुरू हो चुके हैं, जो 6 फरवरी तक खेले जाएंगे। इस दौरान कुल 16 वॉर्म-अप मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये वॉर्म-अप मैच चार शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दो मैदान भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम और चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम भी वॉर्म-अप मैचों की मेजबानी करेंगे।