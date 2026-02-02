T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी जिद, तो BCCI को होगा 200 करोड़ का नुकसान

इस मैच के न होने से सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई को भी बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होता है, तो विज्ञापन, टिकटों की बिक्री और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली लगभग 200 करोड़ रुपये की कमाई नहीं हो पाएगी, जो दोनों देशों के लिए बड़ा नुकसान है। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के लिए 200 करोड़ का नुकसान झेलना आसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति काफी बिगड़ सकती है।