9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

Raksha Bandhan 2025 : इस समय भूलकर भी नहीं बांधें रक्षा सूत्र, जानिए राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय

बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब पूर्णिमा तिथि दोपहर में 1 बजकर 24 मिनट पर खत्म हो जाएगी तो क्या उसके बाद राखी बांधी जा सकती है। पंचागकर्ताओं ने बताया कि दोपहर डेढ़ बजे बाद भी राखी बांधना श्रेष्ठकारी रहेगा। क्योंकि हिन्दू धर्म में तिथि को उदयात माना जाता है। ऐसे में सूर्योदय उदया तिथि में होने के कारण पूरे दिन पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। और रात तक रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं।

भारत

Darsh Sharma

Aug 09, 2025

सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2.12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1.24 बजे तक रहेगी. उदिया तिथि होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व शनिवार, 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जा रहा है। शास्त्रों में भद्रा काल एक ऐसा अशुभ समय बताया गया है, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही है. खासकर रक्षाबंधन और होलिका दहन पर भद्रा को टालना अति आवश्यक माना गया है। भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह समय वाद-विवाद, अशांति और विघ्न लाने वाला माना गया है. हालांकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा. सावन पूर्णिमा पर 8 अगस्त को दोपहर 02 बजकर 12 मिनट से शुरू हुई भद्रा 9 अगस्त को देर रात 01.52 बजे तक खत्म हो गई। यानी रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो चुका है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भद्रा खत्म हो गई तो फिर कौनसा अशुभ समय है.. जिस वक्त राखी नहीं बांधनी। तो आपके बता दें, हिन्दू पंचांग के अनुसार रोजाना करीब डेढ़ घंटे का समय राहुकाल का होता है.. जो किसी भी शुभ कार्य के लिए टालना चाहिए। 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन राहु काल सुबह 09 बजकर 07 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहने वाला है. यानी राहु काल की काली छाया करीब 1 घंटा 40 मिनट रहेगी। ज्योतिषाचार्यों की सलाह है कि रक्षाबंधन पर राहु काल लगने से पहले या बाद में ही भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें. अन्यथा ये शुभ कार्य फलदायी नहीं माना जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Aug 2025 09:19 am

Hindi News / Bharat / Raksha Bandhan 2025 : इस समय भूलकर भी नहीं बांधें रक्षा सूत्र, जानिए राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय

बड़ी खबरें

View All

भारत

Smoking For Kidney: स्मोकिंग कर रही आपकी किडनी को Slow Poison की तरह बर्बाद, जानिए बचाव के तरीके

Smoking,kidney,Health,Lifestyle, Smocking dangerous for Kidney health,
लाइफस्टाइल

Raksha Bandhan 2025: राखी पर बहन के लिए बेस्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं? इन 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से बन जाएगी उनकी लाइफ

Raksha Bandhan 2025
कारोबार

BRS के शासनकाल में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी समेत कई लोगों का हुआ फोन टैप, सरकार जाने के बाद CCTV बंद कर मिटाए गए सबूत

तेलंगाना फोन टैपिंग मामला (फोटो- IANS)
राष्ट्रीय

SSC CPO Result 2024: एसएससी सीपीओ पेपर 2 रिजल्ट हुआ जारी, इतने अभ्यर्थी हुए सफल

SSC CPO Result 2024
शिक्षा

पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर आतंकी हमला, 1 सैनिक की मौत और 3 घायल

Terrorists silhouette
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.