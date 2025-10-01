Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

यूक्रेन मेंरूस ने मचाई भारी तबाही, खारकीव शहर पर बड़ा हवाई हमला

यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस ने लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। खास तौर पर खारकीव शहर को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।

भारत

image

Pankaj Meghwal

Oct 01, 2025

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर तेज़ होती दिख रही है। यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस ने लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। खास तौर पर खारकीव शहर को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रात भर से जारी इन हवाई हमलों में कई जिलों को नुकसान पहुंचा। निजी घर, गाड़ियां, बिजली की लाइनें और एक बड़ा शॉपिंग मार्केट तबाह हो गया। बाराबाशोवा मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद मार्केट के करीब 2,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों अब तक कम से कम आठ लोग घायल हुए, जिनमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है।

यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये हमला मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल करके किया गया। इसके एक दिन पहले ही रूस ने दिन के वक्त ड्नीप्रो शहर पर भी ड्रोन से हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को ‘बेहद निडर’ करार दिया है और वैश्विक प्रशासन से रूस पर सख्त प्रतिबंधों की मांग की। उन्होंने यूरोप से यह भी अपील की कि रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ एक साझा रक्षा तंत्र बनाया जाए, ताकि कोई भी देश अकेला न रह जाए।

इन घटनाओं के बीच डेनमार्क में यूरोपीय देशों के दो अहम सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनका मकसद यूरोप की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। दरअसल हाल ही में कोपेनहेगन और ऑलबॉर्ग शहरों में ड्रोन दिखने की घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद से यूरोपीय देश सतर्क हैं, इस घटना की वजह से कई देर तक हवाई यातायात प्रभावित हो गया।

उधर रूस के यारोस्लाव्ल क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। जिसको लेकर आशंका जताई गई कि ये यूक्रेन की तरफ से की गई कार्रवाई का हिस्सा है। हालांकि वहां के गवर्नर ने कहा कि इस आग का यूक्रेनी हमलों से कोई लेना-देना नहीं है। सोशल मीडिया पर धुएं के बड़े-बड़े गुबार के वीडियो सामने आए, जिससे लोगों को शक हुआ कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। लेकिन अधिकारियों ने इसे तकनीकी खराबी बताया।

बता दें कि हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज़ शूरू कर दिए हैं। इसका असर रूस में पेट्रोल-डीज़ल की कमी और बढ़ती कीमतों के रूप में देखा जा रहा है। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि मौसम, तकनीक और ऊर्जा जैसे अलग-अलग मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। और हर दिन हालात और जटिल होते जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

01 Oct 2025 10:22 pm

Hindi News / Bharat / Videos / यूक्रेन मेंरूस ने मचाई भारी तबाही, खारकीव शहर पर बड़ा हवाई हमला

बड़ी खबरें

View All

X पर भिड़े असदुद्दीन ओवैसी और किरेन रिजिजू, जानें क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय

IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

Shubman Gill and Roston chase
क्रिकेट

बारिश के साथ आसमान से आफत बनकर गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

AUS-W vs NZ-W: एशले गार्डनर का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

Australia Women
क्रिकेट

Mahatma Gandhi B’day: दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने सीखी हिंदी, हिंदुस्तानी को साधकर कैसे बने वो 20वीं सदी के आंधी

Mahatma Gandhi Birthday
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.