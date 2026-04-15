Stock Market Update: क्या अब भारतीय IT स्टॉक्स भरेंगे फर्राटा? जानिए क्या मिल रहे संकेत

AI vs IT Sector: अमरीका-ईरान के बीच शांति वार्ता दोबारा 16 अप्रेल से शुरू होने की उम्मीद है। इससे क्रूड ऑयल भी फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया और सुलह की संभावना से बाजार में उत्साह है। इससे मंगलवार को अमरीका-एशिया सहित तमाम शेयर बाजारों में तेजी दिखी। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बंद थे, पर गिफ्ट निफ्टी में करीब 1.5 फीसदी की तेजी आई। इसके साथ ही बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।