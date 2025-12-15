15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

Weather Update Today: भयंकर सर्दी,कोहरे का प्रकोप ! इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट !

Weather Update Today: मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग राज, बरेली, अमेठी, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है तो वहीं, हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम में भी कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के अलर्ट वाले शहरों में अमृतसर, पटियाला, मोहाली, तरनतारन, होशियारपुर भी शामिल हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम पलटी मारने वाला है, देखें देशभर का मौसम अपडेट

Google source verification

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Dec 15, 2025

India’s Today Weather: देश के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है और मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञानियों (IMD) के अनुसार, ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियां सक्रिय होने से बारिश, बर्फबारी, शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में उत्तर , पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Weather Update), यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (Rajasthan Weather Update) समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। असम और मेघालय में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही घने कोहरे की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है।वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु, (Tamil Nadu Weather Update) तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, मध्य महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) और विदर्भ में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। 18 दिसंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 18 दिसंबर तक, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather Update) और उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) में 14 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा हिमपात होने की संभावना जताई गई है। वहीं ( Gujrat Weather Update) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में गरज-चमक और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश (Heavy Rain Alert) होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। देखें देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट (Kripashankar sharma)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Bharat / Videos / Weather Update Today: भयंकर सर्दी,कोहरे का प्रकोप ! इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट !

बड़ी खबरें

View All

भारत

2026 Horoscope: नए साल में किन राशियों की चमकेगी किस्मत? पैसा और करियर दोनों में मिलेगा फायदा

2026 राशिफल (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

सुबह की सिप या रात की चिलिंग, जानें पूरी हानियां

Beer Timing Guide, Beer and Weight Gain, Alcohol Side Effects,
लाइफस्टाइल

दिल्ली में भयंकर प्रदूषण को देखते हुए चीफ जस्टिस ने लिया अहम फैसला, सभी वकीलों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

Justice Surya Kant, CJI of India
राष्ट्रीय

इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए घोषित की प्लेइंग 11, एटकिंसन की जगह टंग को मौका

Aus vs Eng 3rd Test England Playing XI
क्रिकेट

बिहार का बुराड़ी कांड: पिता ने 5 बच्चों संग लगाई फांसी, आधी रात को उठा कर कहा…

Father hanged himself along with 5 children
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.