Weather Update Today: भयंकर सर्दी,कोहरे का प्रकोप ! इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट !

India’s Today Weather: देश के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है और मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञानियों (IMD) के अनुसार, ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियां सक्रिय होने से बारिश, बर्फबारी, शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में उत्तर , पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Weather Update), यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (Rajasthan Weather Update) समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। असम और मेघालय में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही घने कोहरे की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है।वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु, (Tamil Nadu Weather Update) तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, मध्य महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) और विदर्भ में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। 18 दिसंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 18 दिसंबर तक, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather Update) और उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) में 14 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा हिमपात होने की संभावना जताई गई है। वहीं ( Gujrat Weather Update) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में गरज-चमक और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश (Heavy Rain Alert) होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। देखें देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट (Kripashankar sharma)