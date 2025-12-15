जिसने तोड़ा करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल! आज उसे ICC ने दिया बड़ा इनाम

सिमोन हार्मर (फोटो- IANS)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में सिमोन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी की। उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय टीम को परेशान किया, बल्कि करोड़ों फैंस का दिल भी तोड़ दिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया को सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी। इस टेस्ट क्रिकेट सीरीज में हार्मर ने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान किया और 2 मैचों में 17 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया। इस प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने उन्हें सोमवार को सम्मानित किया और नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया।
नवंबर महीने में शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज और बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम भी इस अवॉर्ड को हासिल करने की रेस में शामिल थे। लेकिन हार्मर ने जो प्रदर्शन किया था, उसकी तुलना में नवाज और ताइजुल इस्लाम काफी पीछे रह गए।
इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हार्मर ने कहा, “नवंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने देश के लिए खेलना एक सपने के सच होने जैसा है और इसके नतीजे में जो कुछ भी मिलता है, वह एक बोनस है। मैं यह अवॉर्ड अपने टीममेट्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ साझा करता हूं और इसे अपने परिवार को डेडिकेट करता हूं, जो मुझे बाहर जाकर अपना सपना जीने देते हैं। अक्सर ऐसा करने के लिए मुझे उन्हें घर पर छोड़ना पड़ता है। प्रोटियाज टीम का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं इन शानदार लोगों के इस ग्रुप के साथ और भी कई सफल सीजन का आनंद लूंगा।”
सिमोन हार्मर को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक 2-0 की जीत हासिल की। प्रोटियाज टीम ने साल 2000 के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। इस जीत ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर भी पहुंचा दिया।
