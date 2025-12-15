जिसने तोड़ा करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल! आज उसे ICC ने दिया बड़ा इनाम

इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हार्मर ने कहा, “नवंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने देश के लिए खेलना एक सपने के सच होने जैसा है और इसके नतीजे में जो कुछ भी मिलता है, वह एक बोनस है। मैं यह अवॉर्ड अपने टीममेट्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ साझा करता हूं और इसे अपने परिवार को डेडिकेट करता हूं, जो मुझे बाहर जाकर अपना सपना जीने देते हैं। अक्सर ऐसा करने के लिए मुझे उन्हें घर पर छोड़ना पड़ता है। प्रोटियाज टीम का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं इन शानदार लोगों के इस ग्रुप के साथ और भी कई सफल सीजन का आनंद लूंगा।”