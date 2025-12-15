15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिसने तोड़ा करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल! आज उसे ICC ने दिया बड़ा इनाम

ICC Men's Player of The Month: पिछले महीने क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले साउथ अफ्रीका के स्पिनर सिमोन हार्मर को आईसीसी ने सम्मानित किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 15, 2025

Simon Harmer

सिमोन हार्मर (फोटो- IANS)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में सिमोन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी की। उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय टीम को परेशान किया, बल्कि करोड़ों फैंस का दिल भी तोड़ दिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया को सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी। इस टेस्ट क्रिकेट सीरीज में हार्मर ने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान किया और 2 मैचों में 17 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया। इस प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने उन्हें सोमवार को सम्मानित किया और नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया।

मोहम्मद नवाज को हार्मर ने पछाड़ा

नवंबर महीने में शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज और बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम भी इस अवॉर्ड को हासिल करने की रेस में शामिल थे। लेकिन हार्मर ने जो प्रदर्शन किया था, उसकी तुलना में नवाज और ताइजुल इस्लाम काफी पीछे रह गए।

इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हार्मर ने कहा, “नवंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने देश के लिए खेलना एक सपने के सच होने जैसा है और इसके नतीजे में जो कुछ भी मिलता है, वह एक बोनस है। मैं यह अवॉर्ड अपने टीममेट्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ साझा करता हूं और इसे अपने परिवार को डेडिकेट करता हूं, जो मुझे बाहर जाकर अपना सपना जीने देते हैं। अक्सर ऐसा करने के लिए मुझे उन्हें घर पर छोड़ना पड़ता है। प्रोटियाज टीम का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं इन शानदार लोगों के इस ग्रुप के साथ और भी कई सफल सीजन का आनंद लूंगा।”

24 साल बाद साउथ अफ्रीका को मिली सफलता

सिमोन हार्मर को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक 2-0 की जीत हासिल की। प्रोटियाज टीम ने साल 2000 के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। इस जीत ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर भी पहुंचा दिया।

ये भी पढ़ें

अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया ‘क्रिकेट के भगवान’ का रिकॉर्ड, तीसरे टी20 में छोटी पारी से किया बड़ा धमाका
क्रिकेट
Abhishek Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

15 Dec 2025 06:48 pm

Published on:

15 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिसने तोड़ा करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल! आज उसे ICC ने दिया बड़ा इनाम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अभिषेक शर्मा ने इस साल उड़ा दिए 53 छक्के, रोहित-सचिन की लिस्ट में मारी एंट्री

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

Rishabh Pant, Ben Stokes and Sam Curren
क्रिकेट

शेफाली ने पहली बार जीता प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड, इन खिलाड़ियों को पछाड़ा

Shefali-Verma
क्रिकेट

दूसरे मैच का विलेन, तीसरे में बन गया हीरो, जानें अर्शदीप ने ऐसा किया किया

Arshdeep Singh
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: ये तेज गेंदबाज बटोर सकते हैं बड़ी रकम, सभी टीमें करना चाहेंगी स्क्वॉड में शामिल

These pacers will get high bid in auction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.