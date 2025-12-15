IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

आईपीएल के पिछले सीजन में ऐसे कुछ खिलाड़ी थे, जिन्हें उनके नाम के चलते महंगा खरीदा गया, लेकिन मैच में कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे ही खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा था, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लेकिन इस सीजन में पंत कुछ खास नहीं कर पाए। शुरू के 13 मैचों में पंत 151 रन ही बना पाए थे, लेकिन आखिरी मैच में शतकीय पारी खेलकर कुछ हद तक अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया।