IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

IPL Auction 2026: इस साल के ऑक्शन में कई ऐसे नाम हैं, जो अभी चर्चित हैं और इसी हाइप के कारण महंगे बिक सकते हैं। हम ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो इसी हाइप के चलते महंगे बिके थे, लेकिन उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 15, 2025

Rishabh Pant, Ben Stokes and Sam Curren

ऋषभ पंत, बेन स्टोक्स और सैम करन (फोटो- @BCCI)

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन की चर्चाएं अब काफी तेज हो रही हैं। मंगलवार को यह ऑक्शन होने जा रहा है, जिसमें 10 टीमें 77 स्लॉट भरने के लिए बोली लगाएंगी। इस बार के ऑक्शन में कई ऐसे नाम हैं, जिनकी वर्तमान हाइप को देखते हुए इस बार के ऑक्शन में काफी महंगा बिकने की संभावना है। कुछ खिलाड़ी 15 करोड़ से ऊपर भी जा सकते हैं। आज हम ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे, जिन्होंने ऑक्शन में तो काफी पैसा बटोरा, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आई तो फुस्स हो गए।



पिछले सीजन के महंगे लेकिन फ्लॉप खिलाड़ी



आईपीएल के पिछले सीजन में ऐसे कुछ खिलाड़ी थे, जिन्हें उनके नाम के चलते महंगा खरीदा गया, लेकिन मैच में कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे ही खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा था, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लेकिन इस सीजन में पंत कुछ खास नहीं कर पाए। शुरू के 13 मैचों में पंत 151 रन ही बना पाए थे, लेकिन आखिरी मैच में शतकीय पारी खेलकर कुछ हद तक अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया।

दूसरा नाम भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ में खरीदा था। लेकिन पूरे सीजन में अय्यर 20.29 की औसत से सिर्फ 142 रन ही बना पाए।

ये चर्चित नाम भी हैं इस लिस्ट में

पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेलने वाले कैमरून ग्रीन का नाम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में काफी हाइप में हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो ये इस साल के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें 17.50 करोड़ में मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया था। लेकिन यह सीजन उनका औसत ही रहा था। उन्होंने सीजन में 255 रन बनाए और 10 विकेट लिए। इतने बड़े प्राइस टैग होने के बाद यह प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।

इस सूची में दो इंग्लिश ऑलराउंडर भी हैं, 2023 और 2024 में सैम करन की सैलरी 18.50 करोड़ थी। लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण 2025 के ऑक्शन में सिर्फ 3.4 करोड़ रुपए में ही बिके। ऐसे ही इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा था। उस सीजन में उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले, जिनमें 15 रन बनाए और गेंदबाजी में कोई भी विकेट नहीं ले पाए।

Cricket New

Cricket news in Hindi

IPL Update

Published on:

15 Dec 2025 05:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

