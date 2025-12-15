15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू, हरारे में ट्रॉफी का अनावरण

जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। कुल 16 टीमों के बीच 41 मुकाबले खेले जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 15, 2025

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026

ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का जिम्बाब्वे के हरारे में अनावरण किया गया। (Photo Credit - ANI)

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026: ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का औपचारिक रूप से जिम्बाब्वे के हरारे में अनावरण कर दिया गया है, जिससे टूर्नामेंट की आधिकारिक रूप से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा, जिसमें इस कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। पूर्व ज़िम्बाब्वे कप्तान ततेंडा ताइबू को इस विश्व कप का आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट का अंबेसडर घोषित किया गया है, जिनका लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना है।

इस मौके पर जिम्बाब्वे के खेल, मनोरंजन, कला और संस्कृति विभाग की परमानेंट सेक्रेटरी सिंथिया मावेमा ने कहा कि यह आयोजन अफ़्रीकी क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और यह युवा प्रतिभाओं का वैश्विक उत्सव है। इस दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट के उपाध्यक्ष सिल्वेस्टर मात्शाका ने आईसीसी पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि युवा क्रिकेट स्टार्स इस विश्व कप में दुनिया के सामने अपना नाम चमकाएंगे।

टूर्नामेंट के निदेशक हैमिल्टन मसकद्जा ने बताया कि हरारे और बुलावेयो में तैयारियां पूरी गति से जारी हैं। सभी मैचों में प्रवेश निःशुल्क होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस आयोजन का अनुभव उठा सकें। टूर्नामेंट के मैच जिम्बाब्वे के हारारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे, जबकि नामीबिया का विंडहोक मुकाबले की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट से पहले आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 4 से 7 जनवरी के बीच मासविंगो, बुलावायो और हरारे ले जाई जाएगी।

इस मौके पर क्रिकेट नामीबिया के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष पॉली नेगोंगो ने कहा कि यह आयोजन नामीबिया के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। इससे देश के युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 संस्करण के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था।

U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप और टीमें

U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 50-ओवर यानी ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 16 टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया है। हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं। टूर्नामेंट में राउंड-रॉबिन ग्रुप स्टेज के बाद, हर ग्रुप की शीर्ष तीन टीमें सुपर-6 चरण में प्रवेश करेंगी। सुपर-6 में टीमों को दो ग्रुपों में बांटा जाएगा। सुपर सिक्स चरण के हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और फिर फाइनल में भिड़ेंगी।

ग्रुप-A: भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, न्यूजीलैंड
ग्रुप-B: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड
ग्रुप -C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, श्रीलंका
ग्रुप-D: तंज़ानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

15 Dec 2025 11:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू, हरारे में ट्रॉफी का अनावरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

डेब्यू मैच में अफरीदी ने डाली ऐसी खतरनाक गेंद, अंपायर ने गेंदबाजी करने से कर दिया मना

Shaheen Afridi
क्रिकेट

टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपना प्लान करना होगा कैंसिल, BCCI का आया ये आदेश

gautam Gambhir
क्रिकेट

टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा टीम इंडिया को परेशान करने वाले इस खिलाड़ी को ICC ने किया सम्मानित

Simon Harmer
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने इस साल उड़ा दिए 53 छक्के, रोहित-सचिन की लिस्ट में मारी एंट्री

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

Rishabh Pant, Ben Stokes and Sam Curren
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.