ICC U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू, हरारे में ट्रॉफी का अनावरण

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026: ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का औपचारिक रूप से जिम्बाब्वे के हरारे में अनावरण कर दिया गया है, जिससे टूर्नामेंट की आधिकारिक रूप से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा, जिसमें इस कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। पूर्व ज़िम्बाब्वे कप्तान ततेंडा ताइबू को इस विश्व कप का आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट का अंबेसडर घोषित किया गया है, जिनका लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना है।