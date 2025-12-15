ICC U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू, हरारे में ट्रॉफी का अनावरण

ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का जिम्बाब्वे के हरारे में अनावरण किया गया। (Photo Credit - ANI)
ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026: ICC U-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का औपचारिक रूप से जिम्बाब्वे के हरारे में अनावरण कर दिया गया है, जिससे टूर्नामेंट की आधिकारिक रूप से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा, जिसमें इस कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। पूर्व ज़िम्बाब्वे कप्तान ततेंडा ताइबू को इस विश्व कप का आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट का अंबेसडर घोषित किया गया है, जिनका लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना है।
इस मौके पर जिम्बाब्वे के खेल, मनोरंजन, कला और संस्कृति विभाग की परमानेंट सेक्रेटरी सिंथिया मावेमा ने कहा कि यह आयोजन अफ़्रीकी क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और यह युवा प्रतिभाओं का वैश्विक उत्सव है। इस दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट के उपाध्यक्ष सिल्वेस्टर मात्शाका ने आईसीसी पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि युवा क्रिकेट स्टार्स इस विश्व कप में दुनिया के सामने अपना नाम चमकाएंगे।
टूर्नामेंट के निदेशक हैमिल्टन मसकद्जा ने बताया कि हरारे और बुलावेयो में तैयारियां पूरी गति से जारी हैं। सभी मैचों में प्रवेश निःशुल्क होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस आयोजन का अनुभव उठा सकें। टूर्नामेंट के मैच जिम्बाब्वे के हारारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे, जबकि नामीबिया का विंडहोक मुकाबले की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट से पहले आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 4 से 7 जनवरी के बीच मासविंगो, बुलावायो और हरारे ले जाई जाएगी।
इस मौके पर क्रिकेट नामीबिया के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष पॉली नेगोंगो ने कहा कि यह आयोजन नामीबिया के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। इससे देश के युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 संस्करण के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था।
U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 50-ओवर यानी ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 16 टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया है। हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं। टूर्नामेंट में राउंड-रॉबिन ग्रुप स्टेज के बाद, हर ग्रुप की शीर्ष तीन टीमें सुपर-6 चरण में प्रवेश करेंगी। सुपर-6 में टीमों को दो ग्रुपों में बांटा जाएगा। सुपर सिक्स चरण के हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और फिर फाइनल में भिड़ेंगी।
ग्रुप-A: भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, न्यूजीलैंड
ग्रुप-B: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड
ग्रुप -C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, श्रीलंका
ग्रुप-D: तंज़ानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका
