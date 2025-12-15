15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया ‘क्रिकेट के भगवान’ का रिकॉर्ड, तीसरे टी20 में छोटी पारी से किया बड़ा धमाका

धर्मशाला में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद में 35 रन की तूफानी पारी खेली और सचिन तेंदुलकर का 27 साल पूराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 15, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma Breaks Sachin Tendulkar Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 117 रन बनाए। 118 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत में ज्यादातर योगदान गेंदबाजों का रहा, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा की 18 गेंदों में 35 रन की तूफानी पारी ने जीत को और आसान बना दिया।

सचिन ने 1998 में बनाया था रिकॉर्ड

टीम इंडिया के इस स्टार सलामी बल्लेबाज ने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने साल 1998 में 51 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। अभिषेक शर्मा ने धर्मशाला में तीन छक्के लगाकर उनके इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब अभिषेक शर्मा के नाम इस साल अब तक 20 मैचों में 53 छक्के हो चुके हैं। वह एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने साल 2023 में 80 छक्के जड़े थे। इसके अलावा रोहित ने 2019 में 78, 2018 में 74 और 2017 में 65 छक्के लगाए थे। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022 में 74 छक्के लगाए थे, जबकि 2023 में उनके नाम 56 छक्के रहे। तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। गिल ने साल 2023 में 58 छक्के उड़ाए थे। अभिषेक शर्मा के बाद पांचवें स्थान पर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, जिन्होंने 2024 में 52 छक्के लगाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर 51 छक्कों के साथ इस सूची में छठे स्थान पर हैं।

ब्रेविस लिस्ट में सबसे आगे

इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 31 पारियों में 63 छक्के लगाए हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 48 पारियों में 54 छक्के जड़ चुके हैं। भारत के अभिषेक शर्मा 20 पारियों में 53 छक्के लगाकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 41 पारियों में 47 छक्के लगाए हैं।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अचानक बिगड़ी स्टार ऑलराउंडर की तबीयत, सीरीज से हुआ बाहर!
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

15 Dec 2025 06:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया ‘क्रिकेट के भगवान’ का रिकॉर्ड, तीसरे टी20 में छोटी पारी से किया बड़ा धमाका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा टीम इंडिया को परेशान करने वाले इस खिलाड़ी को ICC ने किया सम्मानित

Simon Harmer
क्रिकेट

IPL Auction 2026: हाइप की वजह से इन 5 खिलाड़ियों की ऑक्शन में लगी थी लॉटरी, प्रदर्शन देख मालिकों ने पीट लिया सिर!

Rishabh Pant, Ben Stokes and Sam Curren
क्रिकेट

शेफाली ने पहली बार जीता प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड, इन खिलाड़ियों को पछाड़ा

Shefali-Verma
क्रिकेट

दूसरे मैच का विलेन, तीसरे में बन गया हीरो, जानें अर्शदीप ने ऐसा किया किया

Arshdeep Singh
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: ये तेज गेंदबाज बटोर सकते हैं बड़ी रकम, सभी टीमें करना चाहेंगी स्क्वॉड में शामिल

These pacers will get high bid in auction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.