अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया ‘क्रिकेट के भगवान’ का रिकॉर्ड, तीसरे टी20 में छोटी पारी से किया बड़ा धमाका

एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने साल 2023 में 80 छक्के जड़े थे। इसके अलावा रोहित ने 2019 में 78, 2018 में 74 और 2017 में 65 छक्के लगाए थे। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022 में 74 छक्के लगाए थे, जबकि 2023 में उनके नाम 56 छक्के रहे। तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। गिल ने साल 2023 में 58 छक्के उड़ाए थे। अभिषेक शर्मा के बाद पांचवें स्थान पर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, जिन्होंने 2024 में 52 छक्के लगाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर 51 छक्कों के साथ इस सूची में छठे स्थान पर हैं।