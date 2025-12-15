15 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

BBL 15 में शाहीन अफरीदी ने डाली ऐसी गेंद, बीच ओवर में अंपायर ने ले ली गेंद, बॉलिंग करने से कर दिया मना

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बिग बैश लीग में सोमवार को अपना डेब्यू किया और 2.4 ओवर के बाद उन्हें अंपायर ने गेंदबाजी करने से साफ मना कर दिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 15, 2025

Shaheen Afridi

शाहीन अफरीदी (फोटो- IANS)

Big Bash League 2025-26: रविवार से शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग (बिग बैश लीग) लगातार चर्चा में बनी हुई है। पहले दिन सिडनी में हुई गोलीबारी की वजह से जहां इस लीग में भाग ले रहे क्रिकेट खिलाड़ी हैरान हैं, तो दूसरे दिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने ऐसी गेंद डाली, जिसकी वजह से उन्हें गेंदबाजी आक्रमण से हटा दिया गया। शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग में अपना डेब्यू मैच खेलने उतरे थे, लेकिन 2.4 ओवर के बाद ही उन्हें अंपायर ने गेंदबाजी करने से मना कर दिया।

2 बीमर के बाद अंपायर ने गेंदबाजी से हटाया

सोमवार को जीलॉन्ग के साइमंड्स स्टेडियम में बिग बैश लीग 2025-26 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था, जहां ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स की टीमें आमने-सामने थीं। इसी मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे शाहीन शाह अफरीदी को गेंदबाजी से हटा दिया गया। मामला रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर का है, जब ब्रिस्बेन हीट के लिए अपना पहला मैच खेल रहे अफरीदी ने दो बीमर डालीं। एक गेंद का सामना टिम सीफर्ट ने किया, तो दूसरी के सामने ओली पीक थे। इसके बाद उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया। जब उन्हें बताया गया कि अब वह गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो अफरीदी मायूस होकर फील्डिंग करने लॉन्ग ऑन की ओर चले गए।

ब्रिस्बेन हीट के कप्तान नाथन मैकस्वीनी को ओवर पूरा करने के लिए आखिरी दो गेंदें फेंकनी पड़ीं। 18वें ओवर की खराब गेंदबाजी से पहले, अफरीदी ने उस ओवर में 19 रन दिए थे। अफरीदी ने बीबीएल में 2.4 ओवर में तीन नो-बॉल और दो वाइड गेंदें फेंकीं। एक ओर जहां अफरीदी को डेब्यू मैच में गेंदबाजी से रोका गया, तो दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान ने भी रेनेगेड्स के लिए अपना डेब्यू किया, लेकिन वह 10 गेंद खेलने के बाद 4 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले बाबर आजम लीग के पहले दिन सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए थे।

सोमवार को खेले गए सीजन के दूसरे मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 212 रन बनाए, जिसमें टिम सीफर्ट ने 56 गेंदों में 102 रन की पारी खेली। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में ब्रिस्बेन हीट कॉलिन मुनरो और जिमी पेयरसन के अर्धशतकों के बावजूद 8 विकेट गंवाकर 192 रन ही बना सकी और 14 रन से मुकाबला हार गई।

Updated on:

15 Dec 2025 09:31 pm

Published on:

15 Dec 2025 09:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BBL 15 में शाहीन अफरीदी ने डाली ऐसी गेंद, बीच ओवर में अंपायर ने ले ली गेंद, बॉलिंग करने से कर दिया मना

