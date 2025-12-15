BBL 15 में शाहीन अफरीदी ने डाली ऐसी गेंद, बीच ओवर में अंपायर ने ले ली गेंद, बॉलिंग करने से कर दिया मना

सोमवार को जीलॉन्ग के साइमंड्स स्टेडियम में बिग बैश लीग 2025-26 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था, जहां ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स की टीमें आमने-सामने थीं। इसी मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे शाहीन शाह अफरीदी को गेंदबाजी से हटा दिया गया। मामला रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर का है, जब ब्रिस्बेन हीट के लिए अपना पहला मैच खेल रहे अफरीदी ने दो बीमर डालीं। एक गेंद का सामना टिम सीफर्ट ने किया, तो दूसरी के सामने ओली पीक थे। इसके बाद उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया। जब उन्हें बताया गया कि अब वह गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो अफरीदी मायूस होकर फील्डिंग करने लॉन्ग ऑन की ओर चले गए।