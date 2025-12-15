शेफाली वर्मा को मिला बड़ा इनाम, वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में खेली थी मैच जिताऊ पारी

शेफाली वर्मा। फोटो: एएनआई
उन्हें नवंबर 2025 के लिए ‘आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ’ चुना गया है। शेफाली वर्मा ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यादगार पारी खेली थी और गेंदबाजी से भी शानदार प्रदर्शन किया था। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनने की रेस में थाईलैंड की थिपत्चा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा भी शामिल थीं, लेकिन शेफाली ने दोनों को पछाड़कर अपना पहला ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड जीत लिया।
बता दें कि शेफाली वर्मा को वर्ल्ड कप 2025 के लिए चुनी गई शुरुआती टीम में शामिल नहीं किया गया था। टीम इंडिया के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में प्रतिका रावल चोटिल हो गईं, जिसकी वजह से शेफाली को टीम में शामिल किया गया था। शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में महज 10 रन की पारी खेली, जिसके बाद खिताबी मुकाबले में 78 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाए। यह वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भारतीय महिला ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।
शेफाली ने कहा, “मेरा पहला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यह सफर उससे कहीं बेहतर तरीके से खत्म हुआ, जैसा मैंने कभी सोचा या कल्पना की थी। मैं शुक्रगुजार हूं कि फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे पाई और पहली बार वर्ल्ड कप जीतने और घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने का हिस्सा बन पाई। मुझे नवंबर के लिए ‘महिला प्लेयर ऑफ द मंथ’ चुने जाने पर बहुत गर्व है। मैं यह अवॉर्ड अपनी टीम के साथियों, कोच, परिवार और उन सभी को समर्पित करती हूं, जिन्होंने अब तक की यात्रा में मेरा साथ दिया है। हम एक टीम के तौर पर जीतते और हारते हैं। यह बात इस अवॉर्ड पर भी लागू होती है।”
वनडे क्रिकेट में खराब फॉर्म की वजह से शेफाली वर्मा को भारतीय महिला टीम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि वर्ल्डकप में उन्हें गोल्डन चांस मिल गया। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए शेफाली वर्मा ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। शेफाली अब 21 दिसंबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगी।
