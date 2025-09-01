SCO में गले पड़ते दिखे शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति पुतिन ने नहीं दिया कोई भाव

शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट 2025 में इस बार कई दिलचस्प नजारे देखने को मिल रहें हैं। चीन में दुनियाभर के बड़े नेता एक मंच पर जमा हुए हैं। गंभीर चर्चाओं, समझौतों और कूटनीतिक बैठकों के बीच एक ऐसा पल सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का व्यवहार इस बार चर्चा में है। SCO समिट के दौरान उनका जोश और उत्साह कुछ ऐसा था कि उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समिट के दौरान जब सभी नेता औपचारिक ग्रुप फोटो के बाद आगे बढ़े, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ चल रहे थे। सभी नेता शांत और संयमित तरीके से अभिवादन कर रहे थे। लेकिन तभी, शहबाज शरीफ अचानक तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कैमरे में साफ नज़र आता है कि वो बाकी नेताओं की तरह धीरे-धीरे नहीं, बल्कि लगभग कूदते हुए पुतिन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही पुतिन सामने आते हैं, शहबाज शरीफ पूरे जोश के साथ उनसे हाथ मिलाते हैं।
इस नज़ारे से सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर मनोरंजरन हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे ‘उछल-कूद डिप्लोमेसी’ कह रहे हैं। मज़ाक अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का व्यवहार ऐसे मंच पर सवाल भी खड़े करता है।
कूटनीति के मंच पर हर हाव-भाव मायने रखता है। नेताओं का संयम, उनका आत्मविश्वास और गंभीरता—सब कुछ कैमरे में कैद होता है। ऐसे में इस तरह की जल्दबाज़ी या उत्साह कहीं ना कहीं एक हल्केपन का संकेत देता है। वीडियो में एक और दिलचस्प पल भी नज़र आया—जब शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ की इस तेज़ी को देखा, तो वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। यही क्षण सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मज़ाक का कारण बन गया।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ SCO समिट में अपने अंदाज़ के लिए चर्चा में आए हों। 2022 में समरकंद में हुए समिट के दौरान भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वक्त वे ट्रांसलेटर ईयरपीस लगाने में जूझ रहे थे और वहीं पुतिन की मुस्कान भी कैमरे में कैद हुई थी। 2025 की समिट में एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जहां एक तरफ बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री का उत्साह सोशल मीडिया पर मनोरंजन का कारण बन गया है। कूटनीतिक मंच पर छोटी-छोटी चीजें भी बड़ा संदेश देती हैं। जब दुनिया देख रही हो, तो हर कदम सोच-समझकर उठाना ज़रूरी हो जाता है।
बड़ी खबरेंView All
भारत
भारत-अमेरिका रिश्ते 21वीं सदी की पहचान बनेंगे, ट्रंप के टैरिफ झटके के बाद अमेरिकी दूतावास का बड़ा बयान
UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live