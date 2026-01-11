11 जनवरी 2026,

रविवार

राष्ट्रीय

मिशन साउथ: अमित शाह केरल और नितिन नबीन तमिलनाडु के दौरे पर, भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल

मिशन साउथ 2026: भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का केरल और तमिलनाडु दौरा। जहां अमित शाह केरल में स्थानीय प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र देंगे, वहीं नितिन नबीन तमिलनाडु में संगठन की समीक्षा करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिण के दुर्ग को भेदने की भाजपा की बड़ी तैयारी।

Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 11, 2026

Amit Shah Jaipur visit 10 January police constables will begin distributing appointment letters

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो - ANI

BJP Mission South: भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी राज्यों के दौरों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह जहां रविवार को केरल जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार को ही तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। भाजपा के लिए दक्षिण के दोनों राज्य बेहद अहम हैं।

तमिलनाडु की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एआइएडीएमके से टूटा गठबंधन फिर से जुड़ने से भाजपा को तमिलनाडु में इस बार सत्ता का इंतजार दूर होने की उम्मीद है। फरवरी के आखिर में दोनों राज्यों में कार्यक्रम घोषित होने और अप्रैल तक चुनाव हो जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को सुबह 10.30 बजे तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा से दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उदय पैलेस कन्वेंशन सेंटर में केरल में नव-निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और तीसरे कार्यक्रम के तहत एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिन के तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। भाजपा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वह कुछ प्रोफेशनल्स के साथ संवाद करेंगे, वहीं 'नम्मा ऊरु मोदी पोंगल' पर्व में भी भाग लेंगे। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष संगठन से जुड़ी कुछ अन्य बैठकें भी लेंगे।

