मिशन साउथ: अमित शाह केरल और नितिन नबीन तमिलनाडु के दौरे पर, भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल

BJP Mission South: भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी राज्यों के दौरों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह जहां रविवार को केरल जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार को ही तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। भाजपा के लिए दक्षिण के दोनों राज्य बेहद अहम हैं।