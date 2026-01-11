आदित्य L-1 का अध्ययन: सौर ज्वालाओं के प्रभाव से उपग्रहों की कक्षा और संचार पर बढ़ा खतरा

Aditya L-1: सूर्य के अति सक्रिय क्षेत्र से निकली सौर ज्वालाओं के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर देश की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला आदित्य एल-1 ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि अक्टूबर 2024 में सूर्य के अशांत क्षेत्र से निकली प्रचंड सौर ज्वालाओं ने पृथ्वी के अंतरिक्ष को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। उस घटना का आदित्य एल-1 ने वैज्ञानिक उपकरणों से गहराई से अध्ययन किया और व्यापक आंकड़े जुटाए। इस अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय अभियानों के आंकड़ों के साथ मिलाकर तैयार किया गया, जो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।