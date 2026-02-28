पाकिस्तान की हालत बदतर…ब्रिटेन में भारतीय छात्र और कुशल कामगार वीजा एक्सटेंशन पाने में सबसे आगे

नई दिल्ली. ब्रिटेन में भारतीय छात्र और कुशल कामगार अब भी वीजा एक्सटेंशन पाने वालों में सबसे आगे हैं। खासतौर पर पढ़ाई और हेल्थकेयर सेक्टर में भारतीयों की संख्या यहां सबसे ज्यादा रही है। दिसंबर 2025 में ब्रिटेन ने भारतीयों को 95,231 स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजा दिए। यह कुल जारी किए गए स्टडी वीजा का 23% है। हेल्थ और केयर सेक्टर में भी भारतीयों को सबसे ज्यादा वीजा एक्सटेंशन (1,04,555) मिले।