…तो भारत पर करेंगे परमाणु हमला, अमरीका से मुनीर की गीदड़ भभकी

ऑपरेशन सिन्दूर में भारत से मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने अब अमरीका की धरती से भारत को गीदड़ भभकी दी है। भारी टैरिफ के चलते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तनाव के बीच अमरीका पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे. उन्होंने कहा, ‘हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगे कि हम हार रहे हैं तो हम आधे दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे… ये अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमरीकी धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ परमाणु धमकी दी हो। इतना ही नहीं, सिंधु नदी का जल रोकने के मामले में भी मुनीर ने भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत ने सिन्धु जल संधि को समाप्त कर दिया है। जिससे ढाई करोड़ लोग भूखे मर सकते हैं। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा, तो हम इसे दस मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है
बड़ी खबरेंView All
भारत