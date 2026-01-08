8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बस एक क्लिक और आपका अकाउंट खाली! स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

Alert for Smartphone Users: ठगों ने स्कैम का नया तरीका ढूंढ लिया है जिसके चलते स्मार्टफोन यूजर्स को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 08, 2026

स्मार्टफोन यूजर्स सावधान (File Photo)

देश में साइबर ठगी के तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से आम मोबाइल यूज़र्स की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब साइबर ठग न तो किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करवाते हैं और न ही कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। इस बार ठगी का नया हथियार बना है मोबाइल का एक फीचर Call Forwarding। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने इस नए और खतरनाक साइबर फ्रॉड को लेकर एक अहम अलर्ट जारी किया है।

क्या है Call Forwarding Scam?

Call Forwarding एक वैध मोबाइल फीचर है, जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि उनकी कॉल किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अब साइबर ठग इसी फीचर का गलत फायदा उठाकर लोगों के बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया प्रोफाइल तक पहुंच बना रहे हैं। I4C के मुताबिक, इस स्कैम की शुरुआत अक्सर एक बिल्कुल सामान्य कॉल या मैसेज से होती है।

कूरियर कंपनी, डिलीवरी एजेंट हो रही ठगी

कई मामलों में ठग खुद को कूरियर कंपनी, डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है या डिलीवरी में कोई समस्या है। विश्वास जीतने के लिए वे एक SMS भी भेजते हैं और समस्या सुलझाने के बहाने यूज़र से एक USSD कोड डायल करने को कहते हैं। ये USSD कोड अक्सर 21, 61 या 67 से शुरू होते हैं, जैसे ही यूज़र बिना सोचे-समझे यह कोड डायल करता है, उसके फोन में Call Forwarding एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब यूज़र की आने वाली कॉल किसी दूसरे नंबर यानी ठग के फोन पर फॉरवर्ड होने लगती हैं।

कैसे करें बचाव?

I4C ने साफ कहा है कि अगर किसी को शक हो कि उसके फोन में Call Forwarding गलती से एक्टिव हो गई है, तो तुरंत ##002# कोड डायल करें। यह कोड सभी तरह की Call Forwarding को बंद कर देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 04:29 pm

Hindi News / National News / बस एक क्लिक और आपका अकाउंट खाली! स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.