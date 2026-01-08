बस एक क्लिक और आपका अकाउंट खाली! स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

कई मामलों में ठग खुद को कूरियर कंपनी, डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है या डिलीवरी में कोई समस्या है। विश्वास जीतने के लिए वे एक SMS भी भेजते हैं और समस्या सुलझाने के बहाने यूज़र से एक USSD कोड डायल करने को कहते हैं। ये USSD कोड अक्सर 21, 61 या 67 से शुरू होते हैं, जैसे ही यूज़र बिना सोचे-समझे यह कोड डायल करता है, उसके फोन में Call Forwarding एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब यूज़र की आने वाली कॉल किसी दूसरे नंबर यानी ठग के फोन पर फॉरवर्ड होने लगती हैं।