मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 9, 10 और 11 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में बेहतरीन रहा और शानदार बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन कई राज्यों में बादल बरसने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। 2025 में भारी बारिश हुई और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 9, 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के सीज़न में हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई और सीज़न के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश हो रही है। राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 9, 10 और 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह बर्फबारी की भी संभावना है।
मानसून ने केरल में जिस पल दस्तक दी, उसी पल से राज्य में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी भी राज्य में बारिश का दौर जारी हैं। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 9, 10 और 11 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में 9, 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट है। 9, 10 और 11 जनवरी को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में भी रुक-रूककर बादल बादल बरसेंगे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवा चलने का अलर्ट है।
