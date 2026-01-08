मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 9, 10 और 11 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में बेहतरीन रहा और शानदार बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन कई राज्यों में बादल बरसने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। 2025 में भारी बारिश हुई और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 9, 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।