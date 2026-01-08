पुरुषों का मन भी नहीं पढ़ सकते… सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एक्ट्रेस Ramya का तीखा बयान

अदालत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिव्या स्पंदना (राम्या) ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि पुरुषों के दिमाग को भी नहीं पढ़ा जा सकता। यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि कौन रेप या मर्डर जैसा अपराध करेगा। क्या इसका यह मतलब है कि सभी पुरुषों को जेल में डाल देना चाहिए? दरअसल, इस पोस्ट के माध्यम से दिव्या ने महज यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कुत्ता काटेगा या नहीं, इसके चक्कर में उन्हें हमेशा के लिए शेल्टर में नहीं रखा जा सकता। एनिमल लवर्स का भी यही कहना है कि शेल्टर कुत्तों के लिए उम्रकैद से कम नहीं है। कुत्तों की समस्या को दूर करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम का कड़ाई का पालन किया जाना चाहिए।