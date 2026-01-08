‘आवारा’ से ‘हमारा’ तक… Aloka कैसे बना दुनिया की आंख का तारा? इस एक खूबी ने जीता बौद्ध भिक्षुओं का दिल

बौद्ध भिक्षुओं की भारत यात्रा के दौरान एक बार डॉग कार की चपेट में आ गया और बाद में गंभीर रूप से बीमार भी पड़ा। उसकी हालत को देखते हुए भिक्षुओं ने उसे आराम देने के लिए एक ट्रक में बैठा दिया, लेकिन उसने कुछ ही देर में ट्रक से छलांग लगा दी और फिर सड़क पर लौट आया। बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने उसका नाम अलोका रख दिया। अलोका बौद्ध भिक्षुओं की शांति और सद्भाव की इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गया है और अमेरिका में भी उसकी यात्रा जारी है। अलोका का ‘द पीस डॉग’ नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। एक भिक्षु ने कहा कि वह पूरे समय हमारे साथ चला। वह एक सच्चा हीरो है। वह चलना चाहता था और यही बात हमें प्रेरित करती है।