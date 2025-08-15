ट्रंप को लाल किले से ललकारा.!, टैरिफ पर पीएम मोदी की दो टूक

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमरीका को भी आइना दिखाया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि भारत के किसान, मछुआरे और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनके खड़ा है। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के संबंध में कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे बीज मिलने लगे… आज भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बड़े अनुभव के साथ कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए, अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यह समय की मांग है कि हम उन संकटों पर रोने ना बैठें। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। अगर यह रास्ता हमने चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
भारत
Tarot Rashifal 16 August 2025 : जन्माष्टमी पर बदल रही है इन 5 राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल से जानें शुभ-अशुभ