50% टैरिफ पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, सुनते ही ट्रंप को लगेगी ‘मिर्ची’

अमरीकी टैरिफ बम पर अब तक चुप रहने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार अपना मुंह खोला है। ट्रंप की तरफ से टैरिफ को 50 प्रतिशत करने के अगले ही दिन पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वे एक बार फिर से बौखला जाएंगे। दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफतौर पर स्पष्ट कर दिया कि अमरीका चाहे जितना टैरिफ लगा लें, भारत राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ‘हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा… पीएम आगे बोले कि वे जानते है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन, वे इसके लिए तैयार है। देश के मछुआरों के लिए, देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है… आप भी सुनिए पीएम मोदी की ट्रंप को दी गई दो टूक