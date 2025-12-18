18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भरतपुर

पिता का सपना बना बेटे की पहचान: भरतपुर के कार्तिक शर्मा ने रचा IPL इतिहास

पिता का सपना बना बेटे की पहचान: भरतपुर के कार्तिक शर्मा ने रचा IPL इतिहास

भरतपुर

Poonam Sharma

Dec 18, 2025

कभी जिस मैदान ने एक पिता से उसका सपना छीन लिया था, उसी सपने ने आज बेटे को देशभर में पहचान दिला दी। राजस्थान के भरतपुर जिले के दारापुर गांव के 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma)ने आईपीएल-2026 के मिनी ऑक्शन में इतिहास रच दिया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)ने कार्तिक को 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। यह रकम सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं, बल्कि पिता मनोज शर्मा (Kartik’s father Manoj sharma) के वर्षों के संघर्ष, त्याग और विश्वास की जीत है

Published on:

18 Dec 2025 11:17 am

भरतपुर / Videos / पिता का सपना बना बेटे की पहचान: भरतपुर के कार्तिक शर्मा ने रचा IPL इतिहास

