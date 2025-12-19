इलाज के नाम पर निकाली मासूम की किडनी , 7 डॉक्टरों सहित 15 पर केस

राजस्थान के डीग (Deeg)जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को इलाज के लिए अस्पताल (Mathura KD Hospital )ले गया एक गरीब किसान अब न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि मथुरा के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्जरी के दौरान उसके बेटे की एक किडनी(Kidney Theft Case) निकाल ली गई। इस मामले में पीड़ित पिता ने अब कोर्ट के इस्तगासे के जरिए 7 डॉक्टरों सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।