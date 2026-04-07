RPSC SI Bharti 2026: सख्त नियमों के बीच छूटी परीक्षा, भावुक कर देगी ये कहानी

Rajasthan SI Bharti Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC SI Exam 2026) की उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती (platoon commander exam)परीक्षा के दूसरे दिन सोमवार को एक ओर जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मार्मिक दृश्य सामने आया जिसने हर (student struggle story)किसी की आंखें नम कर दीं। भरतपुर शहर (Bharatpur)के कला मंदिर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर सेवर निवासी मनीष कुमार अपनी पत्नी निशा (Nisha Wife Of Manish Kumar)को परीक्षा दिलाने पहुंचे थे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब वे सुबह करीब 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचे, तब तक गेट बंद हो चुका था।इस दौरान मनीष खुद (rpsc sub inspector recruitment)को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
