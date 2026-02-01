8 फ़रवरी 2026,

रविवार

भीलवाड़ा

Rajasthan की अफीम बेल्ट में “अफीमची तोते” ! झुंड में करते खेतों पर हमला, किसान परेशान

Rajasthan के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां, उदयपुर जिलों में अफीम की खेती की जाती है। इन दिनों इस खेती को कई जिलों में अफीमची तोते बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान बताते हैं कि फसल पकने के समय तोते झुंड के रूप में खेतों पर टूट पड़ते हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना [&hellip;]

भीलवाड़ा

Abhishek Chaturvedi

Feb 08, 2026

Rajasthan के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां, उदयपुर जिलों में अफीम की खेती की जाती है। इन दिनों इस खेती को कई जिलों में अफीमची तोते बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान बताते हैं कि फसल पकने के समय तोते झुंड के रूप में खेतों पर टूट पड़ते हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन तोतों का व्यवहार अफीम के नशे में असामान्य हो जाता है। कई बार तो ये तोते उड़ने में भी कुछ समय के लिए असमर्थ हो जाते हैं। अफीम किसान संघर्ष समिति के प्रांत अध्यक्ष बद्रीलाल तेली ने बताया कि अफीम काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या डोडों को पक्षियों से बचाना है। पौधों पर डोडे आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तोते पहुंचाते हैं। तोते डोडे खाकर नशेड़ी हो रहे हैं।
भीलवाड़ा से अनिल सिंह चौहान की रिपोर्ट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 06:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Videos / Rajasthan की अफीम बेल्ट में “अफीमची तोते” ! झुंड में करते खेतों पर हमला, किसान परेशान

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

अफीमची तोते…! तारों पर उलटा लटकते, यहां वहां गिरते-पड़ते, अफीम के खेतों ने तोतों को बनाया नशेड़ी

Opium-addicted parrots
भीलवाड़ा

बदलाव की बयार: अब ‘ड्रोन’ छिड़क रहा खाद और ‘सौर ऊर्जा’ से लहलहा रहे खेत

Winds of change: Now 'drones' are spraying fertilizers and fields are flourishing with 'solar energy'.
भीलवाड़ा

बड़ा बदलाव: सरकारी स्कूलों में अब 16 मई का इंतजार खत्म, 25 मार्च को ही जारी होगा रिजल्ट

Results in government schools will now be released on March 25th.
भीलवाड़ा

BHILWARA एमएसएमई आउटरीच का आयोजन

Organizing MSME outreach
भीलवाड़ा

अपना उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण

Youth will get loan up to Rs 2 crore to set up their own industry.
भीलवाड़ा
