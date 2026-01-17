वीडियो सुनकर उड़ जाएंगे होश, एमपी के बड़े नेता और दो बेटियों के पिता का शर्मनाक बयान

MP Leader Controversial Statement on Rape: मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का ने बेटियों के रेप पर ऐसा बयान दिया कि एमपी से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। दे बेटियों का पिता होकर भी वे अगर समाज की बेटियों का दर्द न समझे तो और किससे उम्मीद कर सकते हैं? शर्मनाक ये कि जहां आज बेटियां बराबरी से जीना शुरू कर चुकी हैं, आसमान छू रही हैं… ऐसे दौर में होने वाले ‘महिला अपराध’ दिल दहला देते हैं। जहां बेटियां घर से बाहर जाकर पढ़ रही हैं, करियर चमका रही हैं… उनकी सुरक्षा का दंभ भरा जाता है, वहां रेप जैसी भयावह घटनाएं कलेजा चीर कर रख देती हैं। इस पर नेताओं के शर्मनाक बयान… शर्मिंदा करते हैं…ये हम किन्हें चुन रहे हैं?