भोपाल में रावण दहन से पहले जला रावण, अज्ञात युवक-युवती ने लगाई आग, देखें वीडियो

Ravana Burnt Viral Video: राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। दशहरे पर बाग मुगलिया इलाके में शाम को भव्य रावण दहन की तैयारी थी लेकिन कार्यक्रम से पहले ही अजीबोगरीब घटना सामने आ गई। यहां सुबह करीब 6 बजे कार सवार कुछ अज्ञात युवक-यवती ने ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वे लोग फरार हो गए। मामले की जानकारी लगते ही प्रत्यक्षदर्शियों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। लोगों का कहना है कि, वारदात को अंजाम देने वाले युवक-युवती नशे की हालत में थे और आग लगाते ही मौके से भाग निकले। बता दें कि, रावण दहन का कार्यक्रम शाम को होना था, लेकिन सुबह ही अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले में आग लगा दी।