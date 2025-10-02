Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में रावण दहन से पहले जला रावण, अज्ञात युवक-युवती ने लगाई आग, देखें वीडियो

Ravana Burnt Viral Video: राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। दशहरे पर बाग मुगलिया इलाके में शाम को भव्य रावण दहन की तैयारी थी लेकिन कार्यक्रम से पहले ही अजीबोगरीब घटना सामने आ गई।

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 02, 2025

Ravana Burnt Viral Video: राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। दशहरे पर बाग मुगलिया इलाके में शाम को भव्य रावण दहन की तैयारी थी लेकिन कार्यक्रम से पहले ही अजीबोगरीब घटना सामने आ गई। यहां सुबह करीब 6 बजे कार सवार कुछ अज्ञात युवक-यवती ने ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वे लोग फरार हो गए। मामले की जानकारी लगते ही प्रत्यक्षदर्शियों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। लोगों का कहना है कि, वारदात को अंजाम देने वाले युवक-युवती नशे की हालत में थे और आग लगाते ही मौके से भाग निकले। बता दें कि, रावण दहन का कार्यक्रम शाम को होना था, लेकिन सुबह ही अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले में आग लगा दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Videos / भोपाल में रावण दहन से पहले जला रावण, अज्ञात युवक-युवती ने लगाई आग, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

कालीबाड़ी में ‘सिंदूर खेला’ के साथ मां दुर्गा की भावुक विदाई, अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली हुईं शामिल

Vijayadashami 2025
भोपाल

इन छात्रों को फीस का डबल झटका… प्रत्येक इलेक्टिव कोर्स की FEES 500 रुपए

MP News Ayurveda student
भोपाल

4 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों से जाने से बचें

Route Diversion
भोपाल

AIIMS: करोड़ों की हेराफेरी… भोपाल के डॉक्टर सहित तीन पर कार्रवाई

AIIMS Rishikesh
भोपाल

मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार को बेलगाम कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

Bhopal News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.