480 लोगों का आमरण अनशन, खेजड़ी आंदोलन पर सरकार की अग्निपरीक्षा

राजस्थान के बीकानेर(Bikaner) में राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण (Save Khejri)को लेकर चल रहा आंदोलन अब सरकार के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने चल रहे महापड़ाव का आज चौथा दिन है और यहां 480 से अधिक पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन (save khejri protest )पर बैठे हुए हैं।अब हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma)ने मंत्री के के विश्नोई (KK Bishnoi)को वार्ता के लिए बीकानेर भेजा है। कयास हैं कि अब आंदोलन खत्म हो सकता है..