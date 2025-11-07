Crime News: शिक्षकों की दबंगई का Video वायरल, इस बात पर युवक को जमकर पीटा, मचा बवाल

Crime News: बिलासपुर में शिक्षकों की दबंगई का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ शिक्षक बीच सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक होम ट्यूटर है और हमला करने वाले एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं। यह पूरी घटना बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के अनुसार, होम ट्यूटर और कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि कोचिंग संस्थान से जुड़े शिक्षक सरेराह पहुंच गए और युवक को बीच सड़क पर रोककर उसकी मारपीट कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक लगातार युवक पर हाथ उठाते रहे।

घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। वहीं, मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने आपस में सुलह भी कर लिया।